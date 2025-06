Berlin: (hib/MIS) Ein Großteil der Schlachthöfe in Deutschland schlachtet sowohl konventionell als auch ökologisch gehaltene Tiere. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (21/453) auf die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/280) zur „Betriebsstruktur in der regionalen Fleischproduktion“ hervor. Zudem heißt es in der Antwort, zu Mitarbeiterzahlen der Schlachthöfe differenziert nach Schlachtungen konventionell und ökologisch gehaltener Tiere habe sie keine Kenntnis. Auch sei ihr nicht bekannt, dass es aufgrund der abnehmenden Anzahl von Schlachtstätten und Metzgereien regional zu Vermarktungskapazitätsengpässen beim Schlachten landwirtschaftlicher Nutztiere gekommen ist.