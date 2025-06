AfD fragt nach Ursachen für Stromausfall

Berlin: (hib/NKI) Welche Konsequenzen die Bundesregierung aus dem Stromausfall in Spanien und Portugal für das Stromnetz in Deutschland zieht, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/522) erfahren. Die Abgeordneten fragen unter anderem danach, ob die Regierung eigene Erkenntnisse zu den möglichen Ursachen des Stromausfalls in Spanien und Portugal hat und welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Außerdem wird sich danach erkundigt, welche Rolle der Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber und die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden bei der Analyse und Bewertung des Stromausfalls in Spanien und Portugal spielen.