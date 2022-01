Vorläufiger Haushaltsabschluss thematisiert

Haushalt/Ausschuss - 26.01.2022 (hib 30/2022)

Berlin: (hib/SCR) Der Haushaltsausschuss hat sich am Mittwochmittag in Anwesenheit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit dem vorläufigen Haushaltsabschluss für das Jahr 2021 befasst. Der Finanzminister stellte zudem Grundzüge der fiskalpolitischen Strategie der Bundesregierung vor. Als wesentliches Ziel benannte Lindner dabei einen nachhaltigen Kapazitätsausbau der Volkswirtschaft, um Wachstumspotentiale zu erschließen. Der von der Bundesregierung vorgelegte Zweite Nachtragshaushalt (20/300), den der Bundestag am morgigen Donnerstag beschließen will, dient nach Aussagen von Lindner entsprechend zur Stärkung transformativer Investitionen. Zudem kündigte der Finanzminister erneut an, mit dem Haushalt 2023 die sogenannte Schuldenbremse einhalten zu wollen.

Im Austausch mit den Abgeordneten beantwortete der Minister unter anderem Fragen zur Zukunft des Stabilitäts- und Wachstumspakts auf europäischer Ebene, den Planungen für den Bundeshaushalt 2022 sowie Detailfragen zum vorläufigen Haushaltsabschluss.

Den Angaben des Bundesfinanzministeriums zufolge hat der Bund im vergangenen Jahr Ausgaben in Höhe von 557,1 Milliarden Euro verbucht. Das sind 15,6 Milliarden Euro weniger als im Soll. Die Nettokreditaufnahme lag mit 215,4 Milliarden Euro um 24,8 Milliarden Euro unter den Soll.

Die Einnahmen lagen mit 341,7 Milliarden Euro um 9,2 Milliarden Euro über dem Soll. Dabei fielen die Steuereinnahmen mit 313,5 Milliarden Euro um 29,5 Milliarden Euro höher aus als geplant. Die Verwaltungs- und Münzeinnahmen lagen mit 28,2 Milliarden Euro 20,4 Milliarden Euro unter dem Soll. Grund hierfür ist unter anderem, dass unter dieser Rubrik eine Globale Mehreinnahme von 22 Milliarden Euro verbucht worden war.

Wesentliche Minderausgaben verzeichnete der Bund bei der Verzinsung. Statt bei geplanten 10,4 Milliarden Euro lagen die Ausgaben bei 3,9 Milliarden Euro. Auch bei den Gewährleistungen fielen mit 0,7 Milliarden Euro um 4,2 Milliarden Euro geringere Ausgaben an.

Deutliche Mehrausgaben wurden unter anderem für die Zuweisung an das Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ fällig. In das Sondervermögen flossen außerplanmäßig 16 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Folgen der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Westen Deutschlands. Zudem fiel der Zuschuss/Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit mit 16,9 Milliarden Euro um 13,6 Milliarden Euro höher aus als im Soll.

Der vorläufige Haushaltsabschluss berücksichtigt laut Ministerium bereits den Vollzug des Zweiten Nachtragshaushalts.