Mehr Geld für Luftfahrtforschung und digitale Investitionen

Wirtschaft/Gesetzentwurf - 22.03.2022 (hib 130/2022)

Berlin: (hib/EMU) Der Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für das Jahr 2022 soll im Vergleich zum Vorjahr steigen. Wie aus dem Regierungsentwurf für den Haushalt (20/1000, Einzelplan 09) für das kommende Jahr hervorgeht, sind für das Ministerium Ausgaben in Höhe von rund elf Milliarden Euro vorgesehen, das sind 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr (Soll: 10,3 Milliarden Euro).

Der Bundestag beschäftigt sich am Donnerstag in erster Lesung mit dem Einzelplan 09 des Bundeshaushaltes für das BMWK. Neu im Vergleich zum Vorjahreshaushalt ist, dass nun der Bereich „Klimaschutz und Energie“ in die Zuständigkeit des BMWK fällt.

Den größten Posten der Ausgaben machen die sogenannten Zuweisungen und Zuschüsse aus, darauf entfallen knapp 5,7 Milliarden Euro (2021: 5,2 Milliarden Euro). Der Etat für Investitionen steigt ebenfalls leicht auf 4,1 Milliarden Euro (2021: 3,9 Milliarden Euro). Die Einnahmen sollen laut Haushaltsentwurf ebenfalls steigen und bei knapp 731,9 Millionen Euro liegen (2021: 465,1 Millionen Euro).

Mit der „Digitalen Agenda“ sollen knapp 1,2 Milliarden Euro (2021: 460,4 Millionen Euro) in verschiedene Zukunftsprojekte fließen. Der Etat für das Investitionszuschussprogramm „Digital Jetzt“ wird auf rund 121 Millionen Euro mehr als verdoppelt (2021: 57 Millionen Euro). Auf die Entwicklung digitaler Technologien entfallen 208,6 Millionen Euro und auf die Mikroelektronikförderung 430 Millionen Euro.

Als größter Ausgabenschwerpunkt wird im Einzelplan 09 der Bereich Luft- und Raumfahrt angegeben. Auf diesen sollen knapp 2,5 Milliarden Euro (2021: 2,3 Milliarden) entfallen. In die Luftfahrtforschung fließen rund 248 Millionen Euro (2021: 172 Millionen Euro), in das Nationale Programm für Weltraum und Innovation rund 370 Millionen Euro (2021: 313,8 Millionen Euro). Der Etat für die Europäische Weltraumorganisation ESA schrumpft um rund fünf Millionen Euro auf 915 Millionen Euro (2021: 920 Millionen Euro).

Die Mittelstandspolitik soll mit rund 1,1 Milliarden Euro finanziert werden. 61 Prozent der Ausgaben dieses Kapitels entfallen auf die Investitionsförderung in strukturschwachen Regionen im Rahmen der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Hierfür stehen insgesamt 667,2 Millionen Euro zur Verfügung. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 ist dieser Posten jedoch merklich geschrumpft, im Vorjahr lag dieser bei 918,8 Millionen Euro.

Der Etat des Programmkapitels „Chancen der Globalisierung“ wurde auf rund 856 Millionen Euro aufgestockt (2021: 573,3 Millionen Euro). Für Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland einschließlich Standortmarketing sollen 101,6 Millionen Euro ausgegeben werden (2021: 102,5 Millionen Euro). In die Erschließung von Auslandsmärkten soll deutlich mehr Geld fließen als im Vorjahr: 263 Millionen Euro sind dafür vorgesehen (2021: 118,4 Millionen Euro).

Im Kapitel „Sonstige Bewilligungen“ gehen die Ausgaben für den Titel Pandemievorsorge und -bewältigung, für die 71 Millionen Euro vorgesehen sind, deutlich zurück (2021: 334 Millionen Euro).

Der Haushalt für den Betrieb des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz selbst bliebt auf fast gleichem Niveau, es werden rund 246 Millionen Euro veranschlagt (2021: rund 250 Millionen Euro).