Linke fragt nach Daten zur Pendlerpauschale

Finanzen/Kleine Anfrage - 28.03.2022 (hib 140/2022)

Berlin: (hib/HLE) Um die Nutzung der Pendlerpauschale geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/1114). Die Bundesregierung soll angeben, wie hoch in den letzten fünf Jahren die Gesamtzahl der Steuerfälle mit Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und wie hoch die dabei angegebene einfache Entfernung gewesen ist. Außerdem wird gefragt, wie sich diese Steuerfälle auf die verschiedenen Verkehrsmittel wie Pkw, Sammelbeförderung und anderes verteilen. Die Regierung soll angeben, wie hoch die durchschnittliche Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz in den letzten fünf Jahren gewesen sei.