Ausreise von Extremisten in die Ukraine

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.05.2022 (hib 205/2022)

Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion hat eine Kleine Anfrage (20/1497) zur Beteiligung deutscher Staatsbürger an Kriegshandlungen in der Ukraine gestellt. Sie möchte von der Bundesregierung unter anderem wissen, in wie vielen Fällen es die Regierung seit Kriegsbeginn verhindert habe, dass Extremisten aus Deutschland ausreisen, um sich an diesen Kriegshandlungen zu beteiligen.