Die Linke fragt nach Gasversorgungslücke

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 19.12.2022 (hib 763/2022)

Berlin: (hib/EMU) Wie hoch die Gasversorgungslücke in Milliarden Kubikmetern seit dem Stopp russischer Erdgaslieferungen bis zum Ende des Winters 2022/23 sein wird, wollen die Abgeordneten der Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/4867) wissen. Gefragt wird außerdem, wie hoch die Bundesregierung die Einsparmöglichkeiten für Erdgas in Milliarden Kubikmetern bis zum Ende des Winters 2022/23 beziffert. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, wie eine etwaige verbleibende Gasversorgungslücke geschlossen werden soll.