Zeit: Donnerstag, 14. Dezember 2017, 9 Uhr

Ort: Jakob-Kaiser-Haus 1, am Weihnachtsbaum

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich nimmt Politische Forderungen von Kindern der Quinoa-Schule Berlin Wedding und von Save the Children e. V. für 2018 entgegen.

Die Quinoa-Schule ist eine staatlich anerkannte Sekundarschule in freier Trägerschaft und engagiert sich in einem gemeinsamen Projekt mit der weltweit agierenden Kinderrechtsorganisation Save the Children e.V. Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse erarbeiten im Rahmen des Unterrichtfachs Weltbürgerkunde Forderungen an die neue Bundesregierung. Dabei werden Probleme - wie zum Beispiel Flucht und Migration - thematisiert.