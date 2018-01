Zum 55. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages (Elysée-Vertrag) wollen der Deutsche Bundestag und die französische Nationalversammlung am 22. Januar in Sitzungen in beiden Parlamenten eine gemeinsame Resolution zur Stärkung der deutsch-französischen Beziehungen verabschieden. Das hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble heute mit dem Präsidenten der Assemblèe nationale, François de Rugy, vereinbart. Vorgesehen ist, am Jahrestag des historischen Freundschaftsvertrages in Sitzungen in Berlin und Paris, jeweils im Beisein einer Delegation aus dem jeweils anderen Parlament, über einen Antrag abzustimmen, mit dem die Parlamentarier für gemeinsame Positionen in der Europapolitik und eine weitere Verstärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit plädieren.