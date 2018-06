Eine Delegation des Sportausschusses des Deutschen Bundestages reist vom 19. bis 21. Juni 2018 nach Polen. Die Reise soll den beidseitig geschätzten Erfahrungsaustausch im Bereich der Sportpolitik fortführen, der seit 2006 mit dem polnischen Sejm besteht.

Mitglieder des Sportausschusses des Deutschen Bundestages und des Ausschusses für Körperkultur, Sport und Tourismus des Sejm treffen sich auf Anregung des polnischen Ausschussvorsitzenden, Ireneusz Ras, in Krakau.

In den internen Gesprächen zwischen beiden Ausschüssen soll erörtert werden, wie auf internationale Sportverbände eingewirkt werden kann, die Integrität des Sports besser als aktuell zu schützen. Damit hatte sich bereits die internationale Sportministerkonferenz MINEPS V befasst, die im Jahr 2013 von Deutschland ausgerichtet wurde. Darüber hinaus sollen Bewerbungen um Sportgroßereignisse, das weltweit anerkannte deutsche Anti-Doping-Gesetz, der Kampf gegen Wettbetrug und Korruption und weitere Themen der EU-Sportpolitik diskutiert werden.

Daneben wird der Austausch mit der Agentur für Entwicklung in Krakau gesucht. Ein Besuch der Tauron-Arena soll Einblick in die Nutzung einer modernen Multifunktionsarena bieten. In einem Treffen mit der Führung des Fußballclubs Cracovia und mit Vertretern des Ministeriums für Inneres und Verwaltung und des Polizeipräsidiums soll die Gewährleistung der Sicherheit bei Sportveranstaltungen diskutiert werden. Beim Besuch der Sportakademie in Krakau werden Fragen der Förderung des Spitzensportes erörtert und gegenseitige Einblicke in die entsprechenden Konzepte gegeben.

Die Delegation wird von Artur Auernhammer (CDU/CSU) geleitet. Weitere Teilnehmer sind Jörn König (AfD), Daniela Kluckert (FDP) und Monika Lazar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).