Eine Delegation der Parlamentariergruppe USA reist vom 28. Oktober bis zum 1. November 2018 anlässlich des 35. Congress-Bundestag Seminar in die USA. Der Vorsitzende der Parlamentariergruppe, Dr. Matthias Heider (CDU/CSU), leitet die Delegation. Weitere Delegationsmitglieder sind: Stephan Mayer (CDU/CSU), Marja-Liisa Völlers (SPD), Prof. Dr. Harald Weyel (AfD), Prof. Dr. Andrew Ullmann (FDP), Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE.), Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

Das jährlich stattfindende Congress-Bundestag Seminar ermöglicht einen kontinuierlichen parlamentarischen Austausch zwischen den Abgeordneten aus beiden Ländern. Die Delegation informiert sich in Washington, D. C. insbesondere über die Anfang November bevorstehenden Midterm-Elections sowie über wirtschafts- und handelspolitische Themen. Neben der Hauptstadt besucht die Delegation auch den US-Bundesstaat Tennessee. Auf dem Programm steht dort ein Besuch des Volkswagen-Standorts Chattanooga. Im Anschluss führt die Delegation in der Hauptstadt Nashville Gespräche über wirtschafts- und gesundheitspolitische Themen.