Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble wird am 21. März 2018 den Medienpreis Politik des Deutschen Bundestages verleihen und bekanntgeben, wer den Preis im diesjährigen Auswahlverfahren erhält. Die Jury hat sich aus den insgesamt 94 eingereichten Beiträgen auf drei journalistische Arbeiten geeinigt, die für die Auszeichnung infrage kommen.

Die Nominierten für den Medienpreis Politik 2017 sind:

Robin Alexander, „Das Bild, das es nicht geben sollte“, in: Welt am Sonntag vom 5. März 2017

Helene Bubrowski, „Der Preis der Macht“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27. April 2017

Redaktion der Badischen Zeitung, „Wahlgeschichte(n)“, 19-teilige Artikelserie zu den Bundestagswahlkämpfen von 1949 bis 2013, veröffentlicht in der Badischen Zeitung zwischen dem 22. Juli und dem 11. August 2017.

Seit 1993 vergibt der Deutsche Bundestag einen Medienpreis Politik. Dieser würdigt hervorragende publizistische Arbeiten – sei es in Tages- oder Wochenzeitungen, in regionalen oder überregionalen Medien, in Printmedien, Online-Medien oder in Rundfunk und Fernsehen –, die zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Praxis beitragen und zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert und wird vom Präsidenten des Deutschen Bundestages verliehen.