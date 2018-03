Kanzlerwahl im Live-Stream verfolgen

Jugendwebsite mitmischen.de / Quiz: Berlin-Reise zu gewinnen

Am Mittwoch, 14. März 2018, ab 9 Uhr wählt der Bundestag die Bundeskanzlerin. Wie läuft die Wahl genau ab? Was passiert danach? Was ist der Amtseid, und wie wird die Regierung gebildet? All dies erklärt die Jugendwebsite des Bundestages www.mitmischen.de einfach und anschaulich in Videos und Texten.



Wer möchte, kann die Kanzlerwahl live im Stream verfolgen oder zeitversetzt in der Mediathek von bundestag.de anschauen.



Außerdem auf mitmischen.de: ein aktuelles Quiz. Unter den Teilnehmern mit korrekten Antworten verlost die Redaktion zwei Plätze für eine dreitägige Berlin-Reise zum Parlament im Juni 2018. Wer sich Beiträge auf der Jugendseite anschaut, kann die fünf Fragen leicht beantworten. Dabei geht es um aktuelle Themen wie etwa die Kanzlerwahl, Migration und die Rückkehr der Wölfe in Deutschland.



Das Jugendportal des Deutschen Bundestages, mitmischen.de, richtet sich an 11-18-Jährige und informiert täglich über das Geschehen im Parlament, die Abgeordneten und bietet Hintergrundstücke rund um Politik. Zudem gibt es Material zum Download, ein Lexikon und Artikel über spezielle Angebote des Parlaments für Jugendliche.