Zeit: Donnerstag, 12. April 2018, 11 Uhr

Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Nordkorea steht wieder im Mittelpunkt des Interesses der internationalen Politik und der Medien. Aber wie funktioniert dieser Staat? Mit welchen Mitteln wird dort versucht, der Bevölkerung trotz chronischer Versorgungsmängel die Überlegenheit des eigenen Systems zu suggerieren? Und wie sind die jüngsten Ansätze für Entspannung und Abrüstung zu beurteilen?

Der Deutsche Bundestag lädt im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Forum W“ zu einem Vortrag von Dr. Hanns Günther Hilpert mit dem Titel „Wie funktioniert Nordkorea? Einblicke in ein unbekanntes Land und Herrschaftssystem“ ein. Dr. Hilpert leitet die Forschungs­gruppe Asien in der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Im Anschluss an den Vortrag ist eine Diskussion vorgesehen.

