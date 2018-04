Am 26. April 2018 beteiligt sich die Bundestagsverwaltung wieder am bundesweiten Zukunftstag für Mädchen und Jungen – Girls’ Day und Boys’ Day. Für 16 Mädchen öffnet das TV-Studio des Deutschen Bundestages im Jakob-Kaiser-Haus seine Türen. Unter dem Motto: Führe selbst Regie“ oder „Einmal Moderatorin sein“ können sie ihre Talente erproben. Außerdem nehmen sie an einer Führung durch die Energieleitzentrale im Reichstagsgebäude teil und erhalten Einblicke in die Informationstechnik des Bundestages.

16 Jungen besuchen die Kindertagesstätte des Deutschen Bundestages und haben die Gelegenheit, das Berufsbild des Kaufmannes für Büromanagement am Beispiel von einem Ausschusssekretariat kennenzulernen. Alle jungen Gäste nehmen dann an einer Präsentation des Personenschutzes durch Beamtinnen und Beamte der Bundestagspolizei teil.

Geplant ist auch ein Treffen und Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Friedrich.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetauftritten der bundesweiten Initiative www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de.