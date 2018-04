Zeit: Mittwoch, 25. April 2018, 18 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.700

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung wird sich unter der Leitung des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble konstituieren. Der Deutsche Bundestag hat am heutigen Tage seine Einsetzung beschlossen (BT-Drs. 19/1837). Bereits zum fünften Mal in Folge wird dieses parlamentarische Gremium eingesetzt.



Der Beirat hat in dieser Wahlperiode 17 Mitglieder; die CDU/CSU-Fraktion stellt sechs Mitglieder, die Fraktion der SPD drei, die Fraktionen der AfD, der FDP, DIE LINKE. sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jeweils zwei Mitglieder.



Der Beirat soll insbesondere die Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung im nationalen und internationalen Rahmen auf der parlamentarischen Ebene fachübergreifend begleiten und gutachtliche Stellungnahmen zu Regierungsvorhaben, die die nachhaltige Entwicklung betreffen, zu den Ausschussberatungen vorlegen.



Die Gründung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung in der 15. Legislaturperiode geht zurück auf die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung auf dem Weltgipfel in Rio de Janeiro 1992.