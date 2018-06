Zeit: Mittwoch, 6. Juni 2018, 16 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages leistet seit 1988 einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Da aber nach wie vor Handlungsbedarf besteht, damit Kinder selbstverständlich als eigenständige Persönlichkeiten mit Rechten und Bedürfnissen angesehen und respektiert werden, haben die im Familienausschuss vertretenen Fraktionen ihre erneute Einsetzung beschlossen.



Zur konstituierenden Sitzung der Kinderkommission der 19. Wahlperiode am 6. Juni 2018 erklärt die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Sabine Zimmermann (DIE LINKE.): „Seit der 11. Legislaturperiode engagiert sich die Kinderkommission dafür, kindgerechte Lebensverhältnisse zu schaffen. Mit ihrer erneuten Einsetzung macht auch der 19. Deutsche Bundestag deutlich, wie wichtig den Abgeordneten diese Aufgabe ist. Ich wünsche den Mitgliedern der Kinderkommission, dass sie auch weiterhin über die Parteigrenzen hinweg wirkungsvoll für Kinder und Jugendliche eintreten und ihre Interessen im Parlament vertreten. Sie können hierfür mit der vollen Unterstützung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend rechnen.“



Mit ihrer Konstituierung kann die neunte Kinderkommission ihre Arbeit aufnehmen und die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Parlament vertreten. Sie ist darüber hinaus Ansprechpartnerin für Verbände und Organisationen, die sich für Kinder einsetzen, aber auch für Eltern und Kinder.



Da der Vorsitz zwischen den Mitgliedern in der Reihenfolge der Fraktionsgröße wechselt, wird das Mitglied der CDU/CSU als erstes den Vorsitz der Kinderkommission übernehmen.



