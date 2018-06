Bundestagspräsident Schäuble begrüßt am 8. Juni 2018 350 junge Amerikanerinnen und Amerikaner im Deutschen Bundestag. Die Gäste sind Stipendiaten des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Am Ende ihres Austauschjahres kommen die Schüler und jungen Berufstätigen nach Berlin, um von den Besuchertribünen eine Plenarsitzung des Bundestages zu verfolgen und mit Abgeordneten und einem Vertreter des US-Botschafters zu diskutieren.

Während des Austauschjahres leben die amerikanischen Stipendiaten in deutschen Gastfamilien und besuchen öffentliche Schulen oder absolvieren Praktika in deutschen Betrieben. In den Wahlkreisen betreuen Mitglieder des Deutschen Bundestages als Paten die amerikanischen Jugendlichen. Eine vergleichbare Zahl von deutschen PPP-Stipendiaten verbringt zur gleichen Zeit ihr Austauschjahr in den USA.

Im Jahr 1983 vereinbarten der Deutschen Bundestag und der Kongress der USA dieses als Stipendium angelegte Austauschprogramm. Seitdem haben etwas mehr als 25 000 Jugendliche aus beiden Ländern am PPP teilgenommen. Die Schirmherrschaft für diese völkerverbindende Initiative, die von allen Fraktionen getragen wird, hat der Präsident des Deutschen Bundestages. Abgeordnete des Deutschen Bundestages übernehmen für alle Stipendiaten eine Patenschaft.

Weitere Informationen zum PPP unter: www.bundestag.de/ppp

Programm des Besuchs der amerikanischen Stipendiaten im Bundestag am 8. Juni 2018:

9 Uhr

Teilnahme an der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages (Besuchertribüne)

10 Uhr

Begrüßung der Stipendiaten durch die Berichterstatterin für „Internationale Austauschprogramme“ der Kommission des Ältestenrates für Innere Angelegenheiten, Kerstin Radomski, und Diskussion mit weiteren Mitgliedern der Berichterstattergruppe über aktuelle politische Themen (Fraktionssaal CDU/CSU).

11 Uhr

Begrüßung der Stipendiaten durch Bundestagspräsident Schäuble und den Gesandten der US-Botschaft, Kent Logsdon (Fraktionssaal CDU/CSU).

11.30 bis 13 Uhr

Mittagessen und Gelegenheit zum Treffen mit Patenabgeordneten (Fraktionsebene).

Medienvertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Anfragen für Interviews mit den Stipendiaten und zur Teilnahme an den Programmpunkten richten Sie bitte an das Fachreferat „Internationale Austauschprogramme“. Ansprechpartner ist Michael Reinold (michael.reinold@bundestag.de; Tel: 030 227 31542).