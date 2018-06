Abgeordnete der israelischen Knesset und des Deutschen Bundestags treffen sich heute und morgen in Berlin in Arbeitssitzungen zu einem intensiven Erfahrungsaustausch. Dabei geht es unter anderem um „Soziale Medien und politische Kommunikation“ und „Auswirkungen der Digitalisierung auf die Demokratie“. Beides Themen, die die parlamentarische Arbeit und das Demokratieverständnis in beiden Ländern vor neue Herausforderungen stellen. Dazu sprechen die Abgeordneten am zweiten Tag mit Experten aus der digitalen Praxis im Axel Springer Verlag. Darüber hinaus befassen sie sich mit den Perspektiven der bilateralen parlamentarischen Zusammenarbeit – ein Kernstück dieses bereits zum dritten Male stattfindenden Deutsch-Israelischen Parlamentarierforums.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble betonte bei der Begrüßung der Delegation, die auch an der Plenarsitzung teilnahm, die Bedeutung der engen und mittlerweile sehr vertrauten gemeinsamen Beziehungen. Er warnte im späteren Gespräch angesichts verschiedener antisemitischer Übergriffe in Deutschland in den vergangenen Monaten vor einer stärker werdenden Judenfeindlichkeit auch durch Migration. Antisemitismus zu bekämpfen sei Verpflichtung und gehöre geradezu zum Gründungskonsens der Bundesrepublik Deutschlands.

Demokratie sei die gemeinsame Sprache, und am Ende gehe es beiden Ländern darum, diese auf allen Ebenen zu stärken und dabei voneinander zu lernen, unterstrich Nachman Shai, Knesset-Vizepräsident und Vorsitzender der israelisch-deutschen Parlamentariergruppe. Er bezeichnete das dritte gemeinsame Parlamentarierforum als neue Etappe im parlamentarischen Dialog, gerade weil es dabei nicht nur um einen politischen Austausch, sondern um zivilgesellschaftliche Themen gehe.

Beide Seiten tauschten sich am Rande der Fachthemen auch über die anhaltenden Probleme durch Migration in Deutschland und Israel aus; die israelische Seite betonte die Sorgen vor einer nuklearen Bedrohung durch den Iran.

Am heutigen Donnerstag moderieren Vizepräsidentin Petra Pau (DIE LINKE.), Vizepräsident Thomas Oppermann (SPD) und der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe Alexander Graf Lambsdorff (FDP) die Arbeitssitzungen des Forums. Für den Bundestag nehmen folgende Abgeordnete teil: Norbert Röttgen, Tankred Schipanski (CDU/CSU), Jens Zimmermann (SPD), Uwe Kamann (AfD), Konstantin von Notz, Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP).

Aus Anlass des 50. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel hatten sich 2015 die Präsidien von Knesset und Bundestag darauf verständigt, alternierend im deutschen und israelischen Parlament ein jährliches Forum zu veranstalten, bei dem jeweils ein vereinbartes Thema zwischen Abgeordneten der Knesset und des Bundestages gemeinsam erörtert wird. Das Treffen am 7./8. Juni ist die dritte Begegnung im Rahmen dieser Foren. Im kommenden Jahr ist geplant, das parlamentarische Forum wieder in Israel zu veranstalten.