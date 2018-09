Zeit: Mittwoch, 26. September 2018, 17 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.300

Freiwilligendienst zu leisten, ist eine Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben oft bestimmte Vorstellungen und Erwartungen, wenn sie sich in einem der vielen verschiedenen Einsatzfelder persönlich einbringen und Erfahrungen sammeln wollen und bringen dazu unterschiedliche Voraussetzungen mit. Diverse Träger bieten hier zahlreiche Alternativen für das eigene Engagement an. Sie sind die Schnittstelle zwischen Freiwilligen und Einsatzstellen. Freiwillig Dienstleistende wie Träger agieren dabei unter den gesetzten Rahmenbedingungen.

Die aktuelle Situation der inländischen Freiwilligendienste ist daher Gegenstand eines Fachgesprächs der Mitglieder des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ mit Vertreterinnen und Vertretern von Freiwilligendiensten und Trägern am 26. September 2018. Im Anschluss an diesen und einen weiteren öffentlichen Tagesordnungspunkt setzt der Unterausschuss seine Beratung in nichtöffentlicher Sitzung fort.

Interessierte Zuhörer, die keinen Hausausweis des Bundestages haben, werden gebeten, sich bis 24. September 2018, 10:00 Uhr beim Sekretariat unter Angabe ihres Namens und ihres Geburtsdatums unter buergerschaftliches.engagement@bundestag.de

anzumelden, am Sitzungstag ihren Personalausweis mitzubringen und den Westeingang des Paul-Löbe-Hauses, Konrad-Adenauer-Straße 1 (gegenüber dem Bundeskanzleramt), zu benutzen.

Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (http://www.bundestag.de/presse/akkreditierung).