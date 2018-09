Eine Delegation des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AwZ) reist vom 29. September bis 7. Oktober 2018 nach Myanmar und Bangladesch.

Thematischer Schwerpunkt in Myanmar ist die Situation der Bevölkerungsgruppe der Rohingyas, die vielfach Flucht und Vertreibung ausgesetzt waren. Dazu werden u.a. Gespräche mit dem Planungs- und Finanzminister sowie dem Sprecher des Parlaments geführt.

Außerdem wird im Beisein des Ministers für Konstruktion die Delegation eine ländliche Straße eröffnen, deren Bau mit Mitteln der finanziellen Zusammenarbeit (FZ) gefördert wurde. In Rangun sind Treffen mit Vertretern der Durchführungsorganisationen der Entwicklungszusammenarbeit, der nationalen Zivilgesellschaft, den Repräsentanten der politischen Stiftungen sowie der Deutschen Welle Akademie und des Goethe-Instituts geplant.

In Bangladesch liegt der Fokus der Gespräche der Delegation auf der Situation der Flüchtlinge. Die Abgeordneten werden das Flüchtlingscamp in Cox‘s Bazar besuchen sowie Gespräche mit Vertretern der Rohingyas, des Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) und weiteren UN-Organisationen führen. Ferner wird sich die Delegation über die Medienfreiheit im Land sowie über deutsche Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit in der Textilindustrie zur Verbesserung der Arbeits- und Sozialstandards informieren.

Geleitet wird die Delegation von dem stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Weitere Delegationsteilnehmer sind die Abgeordneten Markus Grübel (CDU/CSU), Stefan Keuter (AfD), Dr. Christoph Hoffmann (FDP) und Helin Evrim Sommer (DIE LINKE.).