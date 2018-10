Zeit: Dienstag, 9. Oktober 2018, 13 Uhr

Ort: Reichstagsgebäude, Fraktionsebene

Die knapp 200 Polizistinnen und Polizisten beim Deutschen Bundestag erhalten eine neue Dienstkleidung. Die Uniformen werden bei diesem Bildtermin durch eine Kollegin und einen Kollegen vorgestellt und es erfolgt die symbolische Übergabe an die Bundestagverwaltung.

Die Parlamentspolizei wird von den Bürgerinnen und Bürgern so deutlicher als Polizei wahrgenommen und das Sicherheitsgefühl in der Öffentlichkeit gestärkt. Die Kleidung wird in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei beschafft. Die Jacken und Hemden erhalten das Hoheitsabzeichen des Deutschen Bundestages.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten der Bundestagspolizei tragen bisher im Dienst - beispielsweise in den Außen- und Zugangsbereichen - Polizeiwesten, die sie als Polizisten kenntlich machen. Die neue Dienstkleidung dient auch dazu, den Tragekomfort zu allen Jahreszeiten zu verbessern.

Führungskräfte von Bundestagsverwaltung und Bundespolizei unterzeichnen eine Vereinbarung, die die Beschaffung zukünftig sicherstellt.

Medienvertreter sind zu dem Bildtermin herzlich eingeladen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie folgenden Hinweis zur Ausbildung bei unserer Polizei mit veröffentlichen können: Die Bundestagspolizei bildet aus und sucht interessierte Frauen und Männer als Polizeimeisteranwärter.

Interessierte können unter Telefon 030/227-39049 oder per E-Mail an

polizei-sge@bundestag.de mehr erfahren.

Hintergrund: Der Deutsche Bundestag ist ein eigener Polizeibezirk, in dem der Bundestagspräsident das Hausrecht und die Polizeigewalt ausübt. Die Polizei beim Deutschen Bundestag sorgt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und damit für die Arbeitsfähigkeit des Parlamentes und seiner Gremien. Die parlamentarische Polizeigewalt ist in der Verfassung verankert. Mehr zur Bundestagspolizei unter: https://www.bundestag.de/polizei



Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (http://www.bundestag.de/presse/akkreditierung).