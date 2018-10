Der britische Parlaments-Chor und die Musikgemeinschaft des Deutschen Bundestages wollen am 31. Oktober mit einem gemeinsamen Konzert in London an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnern. Das Konzert findet in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des britischen Parlaments, statt. Auf dem Programm des gemeinsamen Auftritts steht die Messe in C-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart.

„Der gemeinsame Auftritt unserer beiden Parlamentschöre setzt in Westminster Hall ein hörbares Zeichen der Harmonie“, sagt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. „Musikalisch ist das leichter zu erreichen als politisch. Vor 100 Jahren überwogen die Klagelieder über das namenlose Leid eines Weltkriegs, der den ganzen Kontinent erschüttert hatte. Die Zeiten haben sich glücklich gewandelt. Aber auch heute führen im vielstimmigen Europa die schrillen nationalistischen Töne politisch nie zum Ziel. Das bewegende Konzert zum Gedenken an das Weltkriegsende erinnert uns auch daran.“

Die beiden Chöre pflegen Kontakt und Austausch seit mehreren Jahren und sind bereits 2014 in Westminster Hall und 2016 im Paul-Löbe-Haus in Berlin gemeinsam aufgetreten.

Die Musikgemeinschaft Deutscher Bundestag wurde 2001 gegründet. In dem gemischten Chor singen etliche Mitglieder des Bundestages und ehemalige Abgeordnete sowie Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, der Fraktionen und der Abgeordneten.