Zeit: Mittwoch, 16. Januar 2019, 17.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ blickt in seiner Sitzung am 16. Januar 2019 auf die Arbeit des Unterausschusses in der vergangenen 18. Wahlperiode zurück.

Dazu sind Willi Brase, der Vorsitzende des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ in der 18. Wahlperiode, Prof. Michael Hüther, stellvertretender Vorsitzender der Sachverständigenkommission zum Zweiten Engagementbericht der Bundesregierung und Christoph Steegmans, Leiter der Unterabteilung 12 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) als Anhörpersonen eingeladen.

Mit Hilfe der Anhörung sollen Themen identifiziert werden, die von unveränderter Relevanz sind und die deshalb durch den Unterausschuss auch in dieser Wahlperiode begleitet werden sollen.

Interessierte Zuhörer, die keinen Hausausweis des Bundestages haben, werden gebeten, sich bis 14. Januar 2019, 10 Uhr beim Sekretariat unter Angabe ihres Namens und ihres Geburtsdatums anzumelden (E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de). Bitte bringen Sie am Sitzungstag ihren Personalausweis mit und benutzen Sie den Westeingang des Paul-Löbe-Hauses, Konrad-Adenauer-Straße 1 (gegenüber dem Bundeskanzleramt).

Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).