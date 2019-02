Unter Leitung des Abgeordneten Christian Haase (CDU/CSU) führt der Haushaltsausschuss vom 23. Februar bis zum 2. März 2019 eine Berichterstatterreise zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) nach Namibia und Südafrika durch. Der Delegation gehören die Abgeordneten Esther Dilcher (SPD), Peter Boehringer (AfD), Oliver Luksic (FDP) und Anja Hajduk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) an.

Den thematischen Schwerpunkt der Reise bilden Fragen des Waldschutzes, der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der klimafreundlichen Erzeugung und Verarbeitung nachwachsender Ressourcen. Das BMEL koordiniert die internationale Waldpolitik der Bundesregierung und fördert internationale und bilaterale Projekte, um der fortschreitenden Entwaldung entgegenzuwirken und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung voranzubringen. Zudem ist das BMEL federführend zuständig für die Nationale Politikstrategie Bioökonomie, mit der die Bundesregierung den Wandel zu einer rohstoffeffizienten Wirtschaft forciert.

Namibia und Südafrika sind wichtige Kooperationspartner Deutschlands. Der Entwicklung des Agrarsektors – Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Agroforstwirtschaft – kommt große Bedeutung für eine stabile und nachhaltige Entwicklung zu. Er dient nicht zuletzt der Verbesserung der Einkommen – insbesondere der ländlichen Bevölkerung – und dem Schutz der Lebensgrundlagen.

Die Mitglieder des Haushaltsausschusses werden sich deshalb einen Überblick verschaffen über den Stand, die Akzeptanz und die bisher beobachtbaren Auswirkungen der von deutschen Gebern finanzierten Projekte im land- und forstwirtschaftlichen Bereich sowie im Bereich der Bioökonomie. Neben Gesprächen mit Parlamentariern und Vertretern der Land- und Forstwirtschaftsministerien beider Länder sind in Namibia unter anderem Treffen mit Mitgliedern der Namibian Charcoal Association und der Community Forest Group in Ncumcara geplant. Die Delegation wird außerdem von deutschen Durchführungsorganisationen geförderte Gemeindewälder und Projekte zur Verarbeitung von Busch-Biomasse und zur Holzkohleerzeugung besuchen. In Südafrika informieren sich die Abgeordneten über den Stand der Zertifizierung nachhaltig bewirtschafteter Forst-Plantagen und besichtigen Anlagen zur Erzeugung forstwirtschaftlicher Bio-Energie. Ebenso sind Gespräche mit Vertretern der Forstbehörde SANPARKS sowie des holzverarbeitenden Unternehmens MTO Group geplant.