Zeit: Mittwoch, 13. März 2019, 17.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ befasst sich in öffentlicher Sitzung erneut mit den Engagement-Strategien der Bundesministerien.

Die Ausschussmitglieder hatten bereits in der Sitzung am 13. Februar 2019 die Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Bundesministerien nach der Engagementstrategie ihres Hauses befragt und sich gezielt nach einzelnen Vorhaben oder Projekten erkundigt. Um den Überblick über die Aktivitäten der Bundesministerien im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements zu vervollständigen, befasst sich der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ in der nächsten Sitzung nunmehr mit den Engagementstrategien der übrigen Bundesministerien, die auf diesem Gebiet entsprechende Aktivitäten entfalten.

Zur Sitzung am 13. März 2019 sind Vertreter des

Auswärtigen Amts (AA),

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ),

Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg),

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi),

Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sowie des

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

zu einem öffentlichen Fachgespräch eingeladen.

