Zeit: Mittwoch, 13. März 2019, 16.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Im Rahmen der 12. Sitzung der Kinderkommission findet ein öffentliches Expertengespräch statt zum Thema

"Pränatales Kindeswohl II: Problemstellungen im Bereich der pränatalen Diagnostik"



Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

www.bundestag.de/resource/blob/627792/91789d409144123383532e78e05b1fcc/Tagesordnung-der-12--Sitzung-der-Kinderkommission-data.pdf



Hinweis: Wie gut Kinder in der ersten, pränatalen Phase ihres Lebens in Deutschland medizinisch versorgt sind und welchen Schutz ihnen die hiesige Rechtsordnung bietet, war Thema des öffentlichen Expertengesprächs „Pränatales Kindeswohl I“ am 20. Februar 2019.

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).

Alle anderen Besucher melden sich bitte unter Angabe ihres Namens und Geburtsdatums beim Ausschuss unter kinderkommission@bundestag.de an. Die Daten der Gäste werden im Polizeilichen Informationssystem (INPOL) überprüft und für die Einlasskontrolle verwandt. Nach Beendigung des Besuches werden diese Daten vernichtet. Bitte bringen Sie Ihren gültigen Personalausweis mit!