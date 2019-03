Zeit: Samstag, 23. März 2019 - Sonntag, 24. März 2019

Ort: Leipziger Messe, Stand des Deutschen Bundestages Halle 2, Stand-Nr. D 301/E 300

Am Samstag, 23. März und Sonntag, 24. März 2019 veranstaltet der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eine Bürgersprechstunde auf der Leipziger Buchmesse in Leipzig.

Besucher haben Gelegenheit, mit Mitgliedern des Petitionsausschusses zu sprechen, sich über deren Arbeit zu informieren und eine Petition einzureichen.

Die Abgeordneten Marian Wendt (CDU/CSU), Jens Lehmann (CDU/CSU), Hartmut Ebbing (FDP) und Martin Hebner (AfD) werden am 23. März 2019 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und die Abgeordneten Timon Gremmels (SPD), Detlev Spangenberg (AfD), Gerald Ullrich (FDP) und Monika Lazar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) am 24. März 2019 von 10 bis 16 Uhr den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Interessierte Messebesucher können sich per E-Mail unter vorzimmer.peta@bundestag.de im Büro des Petitionsausschusses anmelden. Selbstverständlich ist auch jeder spontane Besucher herzlich willkommen.