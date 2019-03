16 Mädchen und 16 Jungen nehmen am 28. März am diesjährigen Zukunftstag „Girls´ Day“ und „Boys´ Day“ im Deutschen Bundestag teil. Die Bundestagsverwaltung beteiligt sich seit 2001 an der Aktion. Ziel ist es, den Jugendlichen vor der Berufsentscheidung Einblicke in geschlechtsuntypische Bereiche der Arbeitswelt zu ermöglichen.

In diesem Jahr erfahren die Mädchen, was Öffentlichkeitsarbeit bedeutet und womit sich die Mitarbeiter des Bereichs Informationstechnik im Parlament beschäftigen. Sie bekommen auch eine Führung durch die Energieleitzentrale im Reichstagsgebäude. Die Jungen begleiten die Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertagesstätte des Deutschen Bundestages. Beim Besuch in einem Ausschusssekretariat lernen sie das Berufsbild des Kaufmanns für Büromanagement kennen. Alle Jugendlichen nehmen anschließend an der Präsentation des Personenschutzes durch Angehörige der Bundestagspolizei teil. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nimmt sich Zeit für ein Treffen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Zukunftstages.