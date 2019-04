Vom 27. April 2019 bis 4. Mai 2019 wird eine Delegation der Deutsch-Kanadischen Parlamentariergruppe nach Vancouver, Whitehorse, Ottawa und Niagara-on-the-Lake reisen.

Die Delegationsreise dient in erster Linie dem parlamentarischen Austausch mit kanadischen Abgeordneten. Weitere Themen der Reise sind Energie- und Klimapolitik, die Kompetenzverteilung und der Finanzausgleich zwischen der Zentralregierung und den Provinzen, die wirtschaftliche Entwicklung, das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) und das interkulturelle Zusammenleben.

Insbesondere in der Provinz Yukon stehen zudem die Themen Selbstverwaltung und Identität der First Nations, der indigenen Bevölkerung Kanadas, auf dem Programm. Am Abschluss der Reise wird die Delegation gemeinsam mit der Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Kanada am Abschluss der 34. Deutsch-Kanadischen Konferenz der Atlantik-Brücke in Niagara-on-the-Lake bei Toronto teilnehmen.

Der Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden der Parlamentariergruppe, Bernd Rützel (SPD), gehören die stellvertretenden Vorsitzenden der Parlamentariergruppe, Matthias Zimmer (CDU/ CSU), Martin Erwin Renner (AfD), Tobias Lindner (B‘90/Die Grünen) sowie die Abgeordnete Sandra Weeser (FDP) an.