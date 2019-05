Zeit: Mittwoch, 8. Mai 2019, 11.45 Uhr

Ort: Tiergarten, Vorplatz der Straße des 17. Juni / Ebertstraße gegenüber dem Brandenburger Tor

Der traditionelle Bundestagslauf im Tiergarten findet in diesem Jahr am 8. Mai statt. Die Schirmherrschaft hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übernommen. Er wird den Lauf mit einem Startschuss um ca. 11:45 im Tiergarten in unmittelbarer Nähe zum Reichstagsgebäude eröffnen.

Der Bundestagslauf wird von der Sportgemeinschaft Deutscher Bundestag e. V. organisiert. Teilnehmer sind Mitglieder und Mitarbeiter des Bundestages, der Fraktionen, der Bundes- und Landesbehörden, der Botschaften sowie von Verbänden.