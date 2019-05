Vom 26. Mai bis 1. Juni 2019 befindet sich eine Delegation der Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe in der Republik Korea (Südkorea).

Die Reise dient der Vertiefung bilateraler parlamentarischer Kontakte und dem Austausch mit den Abgeordneten des Gukhoe, der südkoreanischen Nationalversammlung. Dazu sind Gespräche mit Abgeordneten und Regierungsvertretern zu folgenden Themen geplant: Neben Umwelt und Wirtschaft wird es um die Kooperation in der Hochschulbildung und Forschung gehen. Der Bereich der Bildung wird in Ulsan mit einem Besuch der Universität „Ulsan National Institute of Science and Technology“ (UNIST) vertieft. Ein Aufenthalt in der bedeutenden Hafenstadt Busan widmet sich überwiegend wirtschaftlichen Fragen.

Zudem interessiert die Delegation besonders die Entwicklung bei der Annäherung Nord- und Südkoreas.

Teilnehmer der Reise sind die Abgeordneten Katharina Landgraf (CDU/CSU, Ltg.), Heike Baehrens (SPD), Tobias Matthias Peterka (AfD), Dr. Wieland Schinnenburg (FDP), Thomas Lutze (DIE LINKE.), Stefan Gelbhaar (BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN)