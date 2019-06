Eine Delegation des Ausschusses für Arbeit und Soziales wird vom 17. bis 21. Juni zu politischen Gesprächen nach Kanada reisen. Die Delegation unter Leitung von Matthias Zimmer (CDU/CSU) setzt sich wie folgt zusammen: Marc Biadacz, Antje Lezius (beide CDU/CSU), Michael Gerdes, Ralf Kapschack (beide SPD), René Springer (AfD), Jens Beeck (FDP), Sören Pellmann (DIE LINKE.) und Beate Müller-Gemmeke (Bündnis 90/Die Grünen).

Vor dem Hintergrund sich abzeichnender demographischer Entwicklungen findet in Deutschland eine Debatte über die Sicherstellung des zukünftigen Arbeitskräftebedarfs statt. Es geht um Maßnahmen im Bereich der Zuwanderung von Fachkräften sowie um Verbesserung der Integration bestimmter Migrantengruppen, von Flüchtlingen und Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt. Da Kanada sowohl hinsichtlich einer aktiven Einwanderungspolitik, als auch der Aufnahme von Flüchtlingen über jahrzehntelange Erfahrungen verfügt und als klassisches Einwanderungsland mit einer gelungenen Integration von Migranten angesehen wird, erscheint es dem Ausschuss zweckmäßig, sich dort umfangreich zu all diesen Themen zu informieren. Das gilt auch für die UN-Behindertenrechtskonvention, insbesondere hinsichtlich der Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration.

Die Gesprächspartner der Abgeordneten im Überblick: