Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble trifft am Dienstag, 23. Juli in Bregenz seine Amtskollegen aus Belgien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

Thema der diesjährigen Konferenz sind „Aktuelle Formen des Antisemitismus und Maßnahmen zu seiner Bekämpfung“, sowie ein Gedankenaustausch zu verschiedenen aktuellen europapolitischen und innenpolitischen Themen – aus Sicht der Parlamentspräsidenten. Zu Gast ist dabei unter anderem Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.

Das Format der Konferenz deutschsprachiger Parlamentspräsidenten wurde 2016 vom damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert in Berlin ins Leben gerufen, es fand 2017 in der Schweiz und 2018 in Luxemburg statt.