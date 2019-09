Vom 16. bis 20. September 2019 wird eine Delegation der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe unter Leitung des Vorsitzenden, Abg. Alis Karl (CDU/CSU), nach Lettland und Litauen reisen. Die weiteren Delegationsmitglieder sind: René Röspel (SPD), Claudia Müller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Reinhold Sendker (CDU/CSU) und Harald Weyel (AfD).

Die Delegationsreise dient vorrangig dem bilateralen parlamentarischen Austausch. Wesentliche Gesprächsthemen werden in beiden Ländern die wirtschaftliche Lage sowie das Thema Sicherheit sein. Dies ergibt sich durch die Nähe Russlands und die gestärkte Rolle der NATO in der Region. Ebenfalls wird die Situation der russischsprachigen Minderheiten in den Ländern eine Rolle spielen. In Litauen plant die Delegation zudem den Besuch der Nato-Streitkräfte in Rukla.