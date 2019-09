Eine Delegation des Ausschusses für Tourismus wird vom 1. bis zum 8. Oktober 2019 Vietnam und Laos besuchen.

Deutschland und Vietnam unterhalten eine „Strategische Partnerschaft“ mit Kooperationsprojekten auf zahlreichen Politikfeldern. So werden im Rahmen eines Pilotprojektes Vietnamesen in Deutschland im Hotel- und Gaststättengewerbe ausgebildet.

Ferner hat die vietnamesische Regierung gemeinsam mit Experten der Europäischen Union ein Programm zur Förderung eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus aufgestellt.

Die Delegation hat neben weiteren Gesprächspartnern die Gelegenheit, tourismuspolitische Themen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses der Nationalversammlung, mit dem Vizeminister des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus sowie mit Vertretern des Ministeriums für Arbeit, Invalide und Soziales anzusprechen. Darüber hinaus wird sich die Delegation von den Vertretern der deutschen politischen Stiftungen und Kulturmittlern über ihre Arbeit in Vietnam unterrichten lassen.

Laos ist einer der am wenigsten entwickelten Staaten der Welt und daher ein Schwerpunktland deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Das Land hat in den vergangen Jahren Wachstumsraten von etwa sieben Prozent pro Jahr erreicht. Die Tourismusbranche trägt wesentlich dazu bei. Die laotische Regierung hat den hohen Wert des Tourismus als Devisenbringer erkannt und möchte nachhaltige Tourismusangebote fördern. Sowohl die Bundesregierung als auch die Europäische Union unterstützen das Projekt „Handle with Care“, in dessen Rahmen Luang Prabang, das seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe ist, finanziell unterstützt wird. Die Delegation wird hierzu den Governeur der Provinz Luang Prabang treffen.

Darüber hinaus sind tourismuspolitische Gespräche mit dem Minister für Information, Kultur und Tourismus, dem Minister für Auswärtige Beziehungen, der Präsidentin der Nationalversammlung, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Soziale Angelegenheiten sowie dem Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten vorgesehen. Auch mit Vorstandsmitgliedern und Vertretern der Europäischen Handelskammer in Laos wird es einen Informationsaustausch geben.

Geleitet wird die Delegation vom Obmann der CDU/CSU-Fraktion Dr. Klaus-Peter Schulze. Weitere Delegationsteilnehmer sind die Abgeordneten Michael Donth (CDU/CSU), Kerstin Vieregge (CDU/CSU), Frank Junge (SPD), Gülistan Yüksel (SPD), Christoph Neumann (AfD), Dr. Marcel Klinge (FDP) und Sabine Zimmermann (DIE LINKE.).