Eine Delegation des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Deutschen Bundestages besucht vom 29. September bis zum 6. Oktober Mauretanien und Marokko.

In Mauretanien werden die deutschen Abgeordneten mit dem Präsidenten der Nationalversammlung und dem Premierminister sowie weiteren Regierungsvertretern und Vertretern des Privatsektors und der Zivilgesellschaft zusammenkommen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf Bildung, Ausbildung und Beschäftigung. Außerdem steht das Thema „Fischerei“ auf der Tagesordnung des Besuches. Dazu findet ein Gespräch mit dem Fischereiminister statt. Die Abgeordneten werden auch den alten Fischereihafen von Nouakchott sowie den neuen Hafen in Tanit, der mit Unterstützung von EU-Geldern entstanden ist, besuchen. Darüber hinaus wird sich die Delegation mit Vertretern der internationalen Gemeinschaft treffen, um u.a. über die Sahel-Allianz zu diskutieren.

In Marokko stehen Themen Mittelstandsförderung, Stadtentwicklung und Energieeffizienz im Fokus. Die Abgeordneten werden den „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober gemeinsam mit Gästen in der deutschen Botschaft in Rabat verbringen und mit Regierungsvertretern, Parlamentariern, Repräsentanten internationaler Organisationen von EU, VN oder Weltbank zusammenkommen. Darüber hinaus besucht die Delegation diverse Projekte, bspw. zur „Mittelstandsförderung durch Fondsfinanzierung“, das durch Kredite der deutschen Entwicklungsbank KfW marokkanische Unternehmer unterstützt. Geplant sind Gespräche mit Vertretern einer genossenschaftlichen Initiative zur Verbesserung des ländlichen Abwassermanagement und der sanitären Versorgung.

Geleitet wird die Delegation vom Vorsitzenden des Ausschusses, Peter Ramsauer (CDU/CSU). Weitere Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Alexander Throm (CDU/CSU), Ute Vogt (SPD), Dagmar Ziegler (SPD), Dietmar Friedhoff (AfD), Christoph Hoffmann (FDP), Eva-Maria Schreiber (DIE LINKE) und Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, stellvertretender Vorsitzender).