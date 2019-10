Eine Delegation des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur wird vom 7. bis 10. Oktober 2019 in die Niederlande und nach Belgien reisen und sich der dortigen Gestaltung des Radverkehrs widmen.

In den Niederlanden, die ihre Radinfrastruktur in den letzten 50 Jahren massiv ausgebaut haben, wird die Delegation die Städte Rotterdam, Utrecht und Den Haag besuchen, die sich nach Meinung des Ausschusses durch herausragende Infrastrukturmaßnahmen für den Radverkehr auszeichnen. Dazu zählen die Abgeordneten u.a. die speziell für den Fahrradverkehr gestalteten Erasmus-Brücke und den Mass-Tunnel in Rotterdam. In Utrecht steht die Besichtigung des größten Fahrrad-Parkhauses der Welt auf dem Programm, in Den Haag Gespräche mit dem niederländischen Parlament und der Regierung und in Belgien abschließend das Radschnellwegenetz der Stadt Antwerpen.

Bei allen Terminen steht der Dialog mit Vertretern aus dem kommunalen sowie nichtstaatlichen Bereich im Mittelpunkt, die entscheidend an der Gestaltung der Radverkehrsinfrastruktur in ihren Städten mitwirken.

Die Delegation besteht aus den Abgeordneten Gero Storjohann (Ltg.), Eckhard Pols, Reinhold Sendker (alle CDU/CSU), Arno Klare, Mathias Stein (beide SPD), Andreas Wagner (DIE LINKE.) und Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).