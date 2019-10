Zeit: Dienstag, 22. Oktober 2019, 11 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Halle

Vor genau 50 Jahren, am 21. Oktober 1969, wurde Willy Brandt in Bonn zum Bundeskanzler gewählt. Zu diesem Anlass präsentiert die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung das Leben und Wirken des herausragenden Staatsmannes in einer neuen Wanderausstellung, die nun im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Bei der Eröffnung wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble das Wort ergreifen. Auch der Vorsitzende des Kuratoriums der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Wolfgang Thierse wird ein Grußwort sprechen.



Die Ausstellung „Willy Brandt: Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer“ ist bis zum 8. November nur mit Anmeldung zu besichtigen (Tel. 030 227-38883, E-Mail: ausstellungen@bundestag.de oder online:

www.bundestag.de/parlamentarische_ausstellung).



Weitere Informationen über die Ausstellung und die Arbeit der Stiftung finden Sie unter www.willy-brandt.de.



