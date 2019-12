Zeit: Freitag, 13. Dezember 2019, 11.00 Uhr

Ort: Mauerstück aus der Danziger Werft am Reichstagsgebäude Nord/Ost

Am 13. Dezember 1981 verhängte die kommunistische Regierung in Polen das Kriegsrecht. Erst acht Jahre später, 1989, konnte die demokratische Solidarność -Bewegung auf friedlichem Weg die Macht in Polen übernehmen und das Land zur Demokratie führen.

Am Freitag, 13. Dezember 2019, werden Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich und der Botschafter der Republik Polen Andrzej Przyłębski gemeinsam Blumen am Mauerstück aus der Danziger Werft niederlegen. Dieser Gedenkstein erinnert an den Beitrag Polens und der Gewerkschaft Solidarność zur Überwindung des Kommunismus in Europa und zur Einheit Deutschlands und Europas. An der kurzen Gedenkveranstaltung nehmen auch Mitglieder der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag teil.