Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung reist nach Indonesien und Osttimor

Eine Delegation des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung reist vom 22. bis 31. Oktober 2022 nach Indonesien und Osttimor. Geleitet wird die Delegation vom stv. Vorsitzenden des Ausschusses, Abg. Dr. Christoph Hoffmann (FDP). Weitere Delegationsteilnehmende sind Annika Klose (SPD), Volkmar Klein (CDU/CSU), Nikolas Zippelius (CDU/CSU), Susanne Menge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Cornelia Möhring (DIE LINKE.). Die Delegation beabsichtigt, in politischen Gesprächen und Begegnungen mit Regierungsvertretern und Parlamentariern, bei Treffen mit den in die Projekte eingebundenen lokalen Gemeinden und durch Projektbesichtigungen einen Überblick über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) vor Ort zu erhalten.

In Osttimor sind Schwerpunkte der deutsch-timoresischen Zusammenarbeit Friedensentwicklung und Krisenprävention. Maßnahmen für neue Arbeitsplätze werden unterstützt, und die Privatwirtschaft wird gefördert. Die Abgeordneten werden mit dem Präsidenten Osttimors, José Manuel Ramos Horta, zusammentreffen. Eine wichtige EZ-Zielgruppe sind Jugendliche im ländlichen Osttimor. Deshalb plant die Delegation, ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum in Baucau und das UNICEF-Projekt „Community Child Friendly Space“ zu besuchen. Ein weiteres Projekt, das die Abgeordneten besuchen wollen, fördert den Ausbau des maritimen Transports, wodurch der Passagier- und Warenverkehr zwischen der Hauptstadt Dili und der vorgelagerten Insel Atauro sowie der Exklave Oecusse sichergestellt wird.

In Indonesien hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein bedeutender Demokratisierungsprozess stattgefunden. Das Land spielt auch eine wichtige Rolle für den globalen Klimaschutz. Es zählt zu den Partnern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die durch ihre große regionale Bedeutung und ihre hohe Leistungsfähigkeit eine entscheidende Rolle bei der Lösung weltweiter Entwicklungsfragen spielen. Die deutsch-indonesische Kooperation konzentriert sich auf drei Kernthemen: Klima und Energie, Umwelt und natürliche Ressourcen sowie Ausbildung und nachhaltiges Wachstum für gute Jobs. Um einen Überblick über die Herausforderungen in diesen Schwerpunkten zu gewinnen, wird die Delegation Waldschutz-Projekte in Palangkaraya (Borneo) und eine Abfallmanagementprojekt in der Hauptstadt Jakarta besuchen.

Zugleich soll die Arbeit der deutschen NGOs, der politischen Stiftungen und anderer Akteure im zivilgesellschaftlichen und kulturellen Raum als Elemente der bilateralen Zusammenarbeit in Indonesien und Osttimor bestätigt werden.