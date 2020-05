Die Präsidenten von Deutschem Bundestag und Assemblée Nationale, Wolfgang Schäuble und Richard Ferrand, haben heute die Mitglieder der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung für Donnerstag, den 28. Mai 2020, zu einer Sondersitzung eingeladen, um über die aktuelle Lage in der Covid-19-Pandemie zu beraten.

Vorgesehen ist u. a. eine Debatte über die im deutsch-französischen Grenzgebiet ergriffenen Grenzkontrollmaßnahmen, in der sich die Innenminister der beiden Staaten den Fragen der Abgeordneten stellen wollen. Die Versammlung wird am Nachmittag in Form einer Videokonferenz stattfinden.