Eva Haacke hat zum 16. September 2019 die Leitung der Pressestelle des Deutschen Bundestags übernommen. Sie folgt auf Ernst Hebeker, der am 30. Juni 2019 in den Ruhestand gegangen ist. Haacke arbeitet seit 2007 in der Pressestelle des Bundestages, zuletzt als stellvertretende Sprecherin. Davor war sie langjährig als politische Korrespondentin für die „WirtschaftsWoche“ und „BILD am SONNTAG“ in Bonn und Berlin tätig.

Neuer stellvertretender Sprecher ist Frank Bergmann. Er ist seit Januar 2018 in der Pressestelle der Bundestagsverwaltung, zuvor war er u.a. stellvertretender Leiter der Kommunikation der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Online-Chef im Konrad-Adenauer-Haus.