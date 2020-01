Zeit: Montag, 13. Januar 2020, 13:00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Öffentliche Anhörung zum



Thema "Neue Wege in neue Berufe? - Chancen und Risiken neuer Bildungswege"

mit Impulsvorträgen von drei externen

Sachverständigen (je ca. 10 Minuten) und sich

anschließenden Fragerunden

Sachverständige:

Carsten Johnson CSR Territory Manager, Cisco Systems GmbH, Berlin

Andreas Oehme Geschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertages e. V. (WHKT), Leiter des Projektes ValiKom, Düsseldorf

Prof. Dr. Eckart Severing Apl. Professor am Institut für Pädagogik der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Erlangen



Beschlussfassung der Enquete-Kommission zum

Feinkonzept der Firma Zebralog GmbH & CoKG

zur Online-Beteiligung im Rahmen der Studie

"Haltung der vor der Berufswahl stehenden jungen

Menschen und Auszubildenden zur Beruflichen

Bildung in der digitalen Arbeitswelt"



Berichte aus den Projektgruppen 4,5 und 6



Beschlussfassung über die Durchführung einer

öffentlichen Anhörung zum Thema

"Optimierung der Lernortkooperation zwischen

Betrieb, überbetrieblichen Bildungsstätten und

Berufsschulen bezüglich der Herausforderungen der

Digitalisierung" am 23. März 2020



Verschiedenes

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_bb/anhoerungen/anhoerung-neue-wege-in-neue-berufe--676304

