Die internationale Jugendbegegnung des Deutschen Bundestags, die jährlich aus Anlass des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus stattfindet, befasst sich in diesem Jahr mit der Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz und dessen zentraler Bedeutung als Ort der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen.

An der Jugendbegegnung nehmen 60 Jugendliche teil, die sich für eine lebendige Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus einsetzen. Die Teilnehmenden kommen aus mehr als zehn Ländern, u.a. aus Deutschland, Polen, Frankreich, Israel, Russland und der Ukraine.

In Zusammenarbeit mit der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim besuchen die Jugendlichen die Gedenkstätte Auschwitz, sprechen mit Überlebenden und nehmen am 27. Januar 2020 vor Ort an den Gedenkfeierlichkeiten aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung teil.

Abschluss und Höhepunkt der Jugendbegegnung 2020 wird für die Jugendlichen am 29. Januar 2020 die Teilnahme an der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag sein (Beginn 11:00 Uhr, Plenarsaal). Anschließend findet eine Podiumsdiskussion der jungen Menschen mit den Hauptrednern der Gedenkstunde, dem israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (Beginn 12:45 Uhr, Jakob-Kaiser-Haus Saal 1.302) statt.

Medienvertreter sind zur Berichterstattung über die Jugendbegegnung herzlich eingeladen. Ansprechpartner ist Jan Henrik Fahlbusch, Tel. +49 30-227-35855, E-Mail jan.fahlbusch@bundestag.de.

Hierzu bieten sich insbesondere die folgenden Termine an:

Samstag, 25. Januar 2020

09:30 Uhr Besuch der Gedenkstätte Auschwitz I Stammlager

Ort: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim

15:30 Uhr Gespräch mit der Überlenden Lidia Skibicka-Maksymowicz

Ort: Internationale Jugendbegegnungsstätte, Oświęcim

Sonntag, 26. Januar 2020

09:30 Uhr Besuch der Gedenkstätte Auschwitz II Birkenau

Ort: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim

16:00 Uhr Gespräch mit der Überlenden Walentyna Ignaszewska-Nikodem

Ort: Internationale Jugendbegegnungsstätte, Oświęcim

Montag, 27. Januar 2020

09:30 Uhr Besuch von Erinnerungsorten in der Stadt Oświęcim/Auschwitz

Ort: Internationale Jugendbegegnungsstätte, Oświęcim

Mittwoch, 29. Januar 2020

12:45 Uhr Podiumsdiskussion mit dem israelischen Staatspräsident Rivlin,

Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsident Schäuble

Ort: Deutscher Bundestag, Jakob-Kaiser-Haus, Raum 1.302,

Ende: 13:45 Uhr

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Berichterstattung im Deutschen Bundestag eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages benötigen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de/akkreditierung.



