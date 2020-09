Zeit: Dienstag, 15. September 2020, 12.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Öffentliches Fachgespräch des Unterausschusses des Familienausschusses

mit den Gründungsvorständen der „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“, Katarina Peranić und Jan Holze

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses: www.bundestag.de/resource/blob/790782/6ff16c2aa04de9a22ce1624110b9bb42/a13-2-uabe-23-data.pdf

Hinweis:

Das Platzangebot für Besucherinnen und Besucher ist auf 12 Plätze begrenzt. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Sitzung ist erforderlich. Anmeldungen richten Sie bitte bis zwei Werktage vor der Sitzung unter Angabe von Name, Vorname und Geburtsdatum an die E-Mail-Adresse buergerschaftliches.engagement@bundestag.de. Mit der Anmeldung zur Sitzung wird kein Anspruch auf Zutritt zur Besuchertribüne begründet.