Zeit: Dienstag, 6. Oktober 2020, 12.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ teilt mit:

Am 15. November 2019 übergab der vom Verein Mehr Demokratie e.V. initiierte Bürgerrat Demokratie ein von 160 aus den Einwohnermelderegistern gelosten Bürgerinnen und Bürgern erarbeitetes Bürgergutachten an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Das Gutachten des bundesweiten ersten Gremiums dieser Art enthält 22 Empfehlungen hinsichtlich der Ergänzung der repräsentativen Demokratie in Deutschland durch mehr Bürgerbeteiligung und direktdemokratische Elemente auf Bundesebene. Am 18. Juni 2020 hat der Ältestenrat des Bundestages auf Vorschlag des Bundestagspräsidenten beschlossen, eine neue Form der Bürgerbeteiligung einzuführen, um die politische Willensbildung zu unterstützen. Ein losbasierter Bürgerrat soll ein Gutachten zur Rolle Deutschlands in der Welt vorlegen. Dieses Vorhaben wird als eigenständiges Projekt des Vereins Mehr Demokratie e.V. unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten umgesetzt.

In Irland wird diese Form der Bürgerbeteiligung bereits seit 2012 in Form der „Citizens’ Assembly“ praktiziert. Dabei wurden auch gesellschaftlich hochkontroverse Themen behandelt. Die in Irland in diesem Zusammenhang gemachten Erfahrungen sind daher für die Ausschussmitglieder von besonderem Interesse.

Vor diesem Hintergrund befasst sich der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ in seiner Sitzung am 6. Oktober mit dem Thema „Bürgerräte.“

Als Sachverständige wurden eingeladen:

Dr. Nicholas O'Brien, Boschafter von Irland

Roman Huber, Geschäftsführender Bundesvorstand Mehr Demokratie e.V.

Dr. Siri Hummel, stv. Direktorin des Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft

Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer Fachpolitik, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE), Beiratsmitglied im Bürgerrat Demokratie

Univ.-Prof. Dr. Roland Lhotta, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Professur für Politikwissenschaft, insbesondere das politische System der Bundesrepublik Deutschland





Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und unter www.bundestag.de übertragen.

Hinweis: Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gibt es lediglich 12 Plätze für Zuhörer auf der Besuchertribüne.

