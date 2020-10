Zeit: Montag, 5. Oktober 2020, 14.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300

Öffentliche Anhörung zu den Vorlagen

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Investitionen

BT-Drucksache 19/22139

Gesetzentwurf der Abgeordneten Torsten Herbst, Frank Sitta, Dr. Christian Jung, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Entwurf eines Gesetzes für ein Bundesfernstraßen-Baubeschleunigungsgesetz

BT-Drucksache 19/22106





Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/resource/blob/795092/92b4d36e819c217386397a525a1960e3/085_sitzung_05-10-2020-data.pdf

Hinweis: Aufgrund der Hygiene- und Abstandsbestimmungen ist die Teilnahme von Zuschauerinnen und Zuschauern im Sitzungssaal nicht möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeit der Zuschaltung per Webex-Videokonferenz für Zuhörende. Anmeldungen richten Sie bitte per E-Mail an verkehrsausschuss@bundestag.de. Die Zahl der Teilnehmenden aus der Öffentlichkeit ist für die Videokonferenz auf 80 Personen begrenzt. Die Anmeldungen werden daher nach ihrem Eingang angenommen.

Die Zugangsdaten für die Videokonferenz werden per E-Mail übermittelt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich bei der Anhörung in Webex mit Ihrem eigenen Namen anmelden, aber auch mit einem selbst gewählten Pseudonym, welches bei der Anmeldung für die Teilnahme mitgeteilt wird.

Die Sitzung wird zeitversetzt unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar sein.