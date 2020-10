Zeit: Donnerstag, 29. Oktober 2020, 11:15 Uhr

Ort: Mauer-Mahnmal des Deutschen Bundestages, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Eingang Spreeufer

Auf Einladung des Kunstbeirates des Deutschen Bundestages wird das historische Gipsmodell der berühmten Quadriga vom Brandenburger Tor durch die Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin im Mauer-Mahnmal des Bundestages wiederhergestellt. Das Kooperationsprojekt, das bis zum Herbst 2022 dauern und als Schau-Werkstatt betrieben werden wird, wird am 29. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt.

In Anwesenheit von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der zugleich dem Kunstbeirat des Parlaments vorsitzt, erläutern der Leiter des Berliner Denkmalschutzes, Dr. Christoph Rauhut, und der Leiter der Gipsformerei, Miguel Helfrich, die Ziele und den Ablauf des Projekts. Dabei gibt es Gelegenheit für Bilder.

Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie können sich nur wenige Personen gleichzeitig im Mauer-Mahnmal befinden. Deshalb ist für interessierte Bildjournalisten eine Anmeldung unter akkreditierung@bundestag.de bis zum 28. Oktober, 12 Uhr erforderlich.

Zudem ist zur Teilnahme eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages notwendig. Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de/akkreditierung.

Im Mauer-Mahnmal ist Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und der notwendige Abstand zu beachten.

Hinweis:

Im Anschluss an den Bildtermin besteht für interessierte Medienvertreter die Möglichkeit, sich im Gespräch mit den zuständigen Fachleuten über das Projekt genauer zu informieren. Bitte melden Sie sich dafür an bei der Pressestelle der Staatlichen Museen zu Berlin unter presse@smb.spk-berlin.de an. Ansprechpartner ist Herr Markus Farr, Tel. 030 266 42 3402.