Der Bundeswahlausschuss unter Vorsitz von Bundeswahlleiter Dieter Sarreither tritt am Donnerstag, 12. Oktober 2017, zu seiner dritten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammen, um das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl vom 24. September 2017 zu ermitteln und festzustellen. Die Sitzung beginnt um 11 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Vorläufiges amtliches Endergebnis

In seiner zweitägigen ersten Sitzung am 6. und 7. Juli hatte der Bundeswahlausschuss geprüft, welche politischen Vereinigungen, die eine Beteiligung an der Bundestagswahl angezeigt hatten, als Partei zugelassen werden konnten. In der zweiten Sitzung am 3. August entschied das Gremium über Beschwerden gegen Entscheidungen der Landeswahlausschüsse.

Am frühen Montagmorgen, 25. September, hatte Bundeswahlleiter Dieter Sarreither das vorläufige amtliche Endergebnis der Bundestagswahl bekanntgegeben. Danach erhielt die CDU 26,8 Prozent, die SPD 20,5 Prozent, die AfD 12,6 Prozent, die FDP 10,7 Prozent, Die Linke 9,2 Prozent und Bündnis 90/Die Grünen 8,9 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Auf alle übrigen Parteien entfielen zusammen fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,2 Prozent.

Mitglieder des Bundeswahlausschusses

Dem Bundeswahlausschuss gehören an: Bundeswahlleiter Dieter Sarreither (Vorsitzender); Beisitzerinnen und Beisitzer: Prof. Dr. Michael Brenner (CDU), Hartmut Geil (Bündnis 90/Die Grünen), Rechtsanwältin Petra Kansy (CDU), Bianca Moritz (CSU), Kerstin Pohnke (Die Linke), Dr. Johannes Risse (SPD), Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast (SPD), Birgit Stenzel (Die Linke); Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht: Dr. Peter Martini (Richter), Jürgen Vormeier (Vorsitzender Richter).

Stellvertretende Mitglieder sind: Dr. Georg Thiel (stellvertretender Bundeswahlleiter); stellvertretende Beisitzerinnen und Beisitzer: Rechtsanwalt Dr. Peter Dany (CDU), Emily May Büning (Bündnis 90/Die Grünen), Rechtsanwalt Dr. Detlef Gottschalck (CDU), Florian Meißner (CSU), Halina Wawzyniak (Die Linke), Thomas Notzke (SPD), Monika Zeeb (SPD), Claudia Gohde (Die Linke); Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht: Dr. Silke Wittkopp (Richterin), Dr. Kirsten Kuhlmann (Richterin). (vom/05.10.2017)

Zeit: Donnerstag, 12. Oktober 2017, 11 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher, die an der Sitzung teilnehmen wollen, müssen zum Einlass am Eingang Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1 ein Personaldokument mitbringen.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.